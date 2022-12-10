Россияне атаковали дронами южные области: большинство сбили, но есть попадания

В ночь на 10 декабря российские оккупанты снова атаковали иранскими дронами южные области Украины. Многие Shahed-136 удалось сбить. Однако было попадание в объекты энергетики.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, люди не пострадали, но разрушения существенные. Из-за атаки тысячи абонентов снова остались без электричества. Впрочем, восстановительные работы уже продолжаются.

В ОК "Юг" уточнили, что ночью подразделения воздушного командования "Юг" сбили 10 из 15 вражеских дронов-камикадзе: 4 над Херсонщиной, 4 – над Николаевщиной, 2 – над Одесщиной. Над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Гуменюк рассказала, что восстановление атак дронами связано, в частности, с погодой. Оккупанты ждали, пока спадет "минусовая" температура, поскольку при перепаде температур вражеские беспилотники могут неисправно работать. Представительница пояснила, обледенение мешает аэродинамике.

Напомним, в течение суток оккупанты нанесли пять ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетные удары врага получили населенные пункты Большая Писаревка Сумской области, а также Камышеваха, Григоровское и Юльевка на Запорожье.

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