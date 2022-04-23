В ночь с 23 на 24 апреля по всей Украине будет действовать комендантский час из-за возможных провокаций со стороны РФ — ОП

В ночь с 23 на 24 апреля по всей Украине будет действовать комендантский час из-за возможных провокаций со стороны РФ — ОП

В пасхальную ночь, с 23 на 24 апреля, на всей территории Украины будет действовать комендантский час из-за возможных провокаций со стороны России.

Для западных и восточных областей будет разная продолжительность комендантского часа Так, в восточных и южных регионах комендантский час начинается 23 апреля в 19:00, в центральных и западных – в 23:00.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Поддержим защитников Украины и остаемся дома ради вашей безопасности. Во время войны в городах и поселках Украины продолжается комендантский час", — сказал Тимошенко.

Комендантский час в областях и столице/Кирилл Тимошенко

Когда и где можно смотреть прямые эфиры праздничных служб:

Украинская греко-католическая церковь: прямой эфир из Патриаршего собора УГКЦ в Киеве начнется 24 апреля в 7:30 утра. Продлится все ориентировочно до 11:30 часов. Будет транслировать службу Fecebook-страница ТСН.ua и "Живое телевидение".

Православная церковь Украины: праздничное богослужение по случаю Пасхи начнется 23 апреля в 23:30 в Михайловском Златоверхом соборе. Окончание 24 апреля в 3:00 (ориентировочно). Прямую трансляцию можно будет посмотреть на Facebook на официальной странице ТСН.ua и странице ПЦУ.

Призываем украинцев оставаться дома на Пасху. СБУ сообщает, что российская пропаганда распространила уже не одно заявление о возможных насильственных действиях в отношении верующих в период пасхальных праздников и церковных богослужений в Украине.

Читайте также: