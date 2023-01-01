В новогоднюю ночь 13-летний мальчик с Херсонщины дважды попал под обстрел РФ: его состояние тяжелое (фото)

В Херсоне 13-летний Ярослав дважды попал под обстрелы оккупантов РФ в новогодние праздники. Сейчас за жизнь ребенка продолжают бороться врачи.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич.

Он рассказал, чтоэъза считанные часы до Нового Года, 31 декабря, россияне атаковали Приднепровское близ Херсона. В тот момент братик и сестричка возвращались домой и попали под пули россиян.

"Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу, где врачи буквально вытащили его из того мира. 1 января, первые минуты Нового Года, – российская армия атакует Херсонскую областную детскую клиническую больницу. В этот момент 13-летний Ярослав находился в реанимационном отделении. В палате, в котором лежал ребенок в крайне тяжелом состоянии, выбило окна", — пишет чиновник.

Мальчика сейчас эвакуировали в Николаев, где в эти минуты при его жизни продолжают бороться врачи.

"Через кровавый "русский мир" ребенок, который в эти праздники радостно распаковывал подарки и загадывал желания, встретил Новый год на операционном столе под вражескими обстрелами. Что этим нелюдям сделал 13-летний мальчик, что они дважды пытались его убить. Нет таких слов, чтобы описать ненависть и отвращение к россиянам, отдавшим и исполнившим этот преступный приказ. Сидеть вам на скамье трибунала и гореть в аду", — подытожил он.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки 40 раз обстреляли Херсонскую область. А в областном центре в новогоднюю ночь, 1 января, войска страны-террориста РФ атаковали детскую областную больницу. В результате российских обстрелов ранены три человека, среди которых двое детей: 13-летний мальчик и 12-летняя девочка.

По областной детской клинической больнице враг выпустил около 7 снарядов. В больнице выбито более 700 окон.

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