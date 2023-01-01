В новогоднюю ночь оккупанты атаковали более 5 населенных пунктов Донецкой области – разрушены дома

В новогоднюю ночь россияне продолжали стрелять на разных участках фронта в Донецкой области.

В ночь на 1 января армия оккупантов продолжала обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Так, по его данным, на Волновахском направлении под огонь попал Угледар и окрестности города – без жертв.

На Донецком направлении произошел обстрел частного сектора Курахового, а уже после полуночи россияне дважды обстреляли Авдеевку из Градов – без пострадавших.

На Горловском направлении обстрела подвергся Торецку — повреждено восемь домов, информация о пострадавших не поступала.

Также вчера снаряд прилетел в Алексеево-Дружковку Дружковской громады — снаряд не разорвался, разрушений и жертв нет.

Напомним, в новогоднюю ночь российские оккупанты дважды обстреляли Никопольщину и ранили 48-летнюю женщину.

Обстрелы Донецкой области

В МинТОТ призывают к эвакуации жителей Донбасса – в области остается не менее 200 тыс. человек. Вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорит, что обязательная эвакуация из Донецкой области продолжается с августа. Впрочем, из региона выехало только 33 тыс. человек, из которых 5 тыс. детей.

22 декабря оккупанты обстреляли из РСЗО Времен Яр – погиб один человек, еще двое ранены.

В тот же день Россия ударила ракетами по Краматорску Донецкой области.

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