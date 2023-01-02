В новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке полностью уничтожена казарма с "мобиками": видео

В помещении ПТУ, оборудованного для проживания военных, могло находиться до 600 мобилизованных россиян.

В ночь на 1 января, ровно в полночь, было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии. Погибших считают сотнями.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на местные сайты.

Здание импровизированной казармы, в которой, по предварительной информации, разместили мобилизованных из Саратовской области, уничтожено полностью. Точное количество погибших и раненых не называют. Известно, что в помещении могло находиться до 600 "мобиков". По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла.

Местные сайты, поддерживающие оккупантов, сетуют на то, что объект, в котором разместили "мобиков", был неприспособлен для безопасного пребывания военных, в частности, не оборудован укрытиями.

Там же пишут, что удар по военному объекту был нанесен с РСЗО HIMARS.

Напомним, ранее в оккупированном Крыму в поселке Советское 10 декабря вспыхнул масштабный пожар в здании, где разместили мобилизованных на войну против Украины россиян.

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