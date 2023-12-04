В Новогродовке достали тело 8-летней девочки из-под завалов дома после ракетного удара

В Новогродовке, на Донетчине, из-под завалов трехэтажного дома, в который оккупанты попали ракетой, достали тело 8-летней девочки. Ее родители, вероятно, до сих пор находятся под завалами.

Об этом сообщил начальник Новоградовской ГВА Александр Шевченко.

"В Новогродовке на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в центре города утром 4 декабря из-под завалов извлекли тело 8-летней девочки. Родителей ребенка, которые предположительно до сих пор находятся под завалами, не нашли", — говорится в сообщении.

Спасатели продолжают разбирать завалы дома.

В Новогродовской громаде объявлен трехдневный траур по погибшим в результате обстрела. Траур продлится с понедельника, 4 декабря, до среды, 6 декабря.

Напомним, в ночь на 30 ноября россияне ударили шестью ракетами С-300 по Покровскому району Донетчины. Под обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград. В Новогродовке под завалами ищут родителей 8-летнего ребенка – 33-летнюю женщину и 38-летнего мужчину.

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