В новом году на фронте уже произошло 56 боевых столкновений: главное со сводки Генштаба

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток 1 января на фронте произошло 56 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 81 авиационный удары, в том числе ударными дронами типа "Shahed-136/131", совершил 37 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

О главных событиях на передовой говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

В результате российских атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые и многоквартирные дома, другая гражданская и промышленная инфраструктура.

Также оккупанты сегодня в очередной раз атаковали Украину, применив 10 "Шахедов". Нашими защитникам уничтожено 9 вражеских дронов.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

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Противник нанес авиационные удары в районах Малой Вовчи и Оримовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 7 атак у Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Там враг при поддержке авиации безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

Синьковка и Петропавловка на карте / Фото: Deepstatemap

Также россияне нанесли авиационные удары вблизи Кучеривки, Чернещины Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов, Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

Украинские военные в одном из направлений / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак вблизи Богдановки, Клещиевки, Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отражены 4 атаки врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 14 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

Здесь россияне при поддержке авиации безуспешно пытались улучшить тактическое положение. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов такие населенные пункты Донецкой области, как Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Константиновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Старомайорского и Великой Новоселки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении захватчики безуспешно пытались восстановить утраченное положение недалеко от Роботино Запорожской области. Здесь Силы обороны отразили 3 атаки.

Роботино на карте

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам РФ подверглись Новокаиры, Велетенское и Херсон Херсонской области.

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Ситуация на левобережье

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 18 безуспешных штурмовых действий. В Генштабе заверили, что украинские воины и дальше удерживают занятые позиции.

Ответные удары

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также ПВО уничтожило 1 управляемую авиационную ракету Х-59.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских систем, 3 средства противовоздушной обороны и пункт управления противника.

Напомним, медик рассказал, как оккупанты в Херсоне перед Новым годом жестоко убили ребенка.

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