В новом году Украина нуждается в дальнобойных боеприпасах — Генштаб

В прошлом году западное оружие помогло украинским воинам остановить наступление российских захватчиков и освободить большую часть оккупированных территорий.

Украина на протяжении 2022 года получала от партнеров много вооружения, которое позволило остановить наступление российских оккупантов, теперь ВСУ нуждаются в боеприпасах, чтобы поражать агрессоров на большом расстоянии.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов.

Он отметил, что Украина получила от партнеров: танки, боевые бронированные машины разного назначения, РСЗО, артиллерийские системы и минометы, ЗРК, вертолеты, БПЛА, боеприпасы к артсистемам, средствам ПВО, боевым машинам, танкам, стрелковому оружию, дроны-камикадзе, средства контрбатарейной артиллерийской борьбы, противотанковые ракетные комплексы, автомобили, санитарно-эвакуационная техника различных модификаций, эвакуационные машины, патрульные катера, горюче-смазочные материалы, продовольствие (в том числе сухие пайки), бронежилеты, шлемы пулезащитные, медицинское оборудование MSF Hospital.

Громов отметил, что это оружие помогло украинским воинам остановить наступление российских захватчиков и освободить большую часть оккупированных территорий.

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Громов отметил, что украинские военные благодарны за помощь международным партнерам, но отмечают, что в настоящее время нуждаются в дальнейшем наращивании объемов и расширении номенклатуры международной технической помощи.

Он напомнил, что уже весь мир и российские оккупанты хорошо знают, как горят склады боеприпасов после поражения ракетами HIMARS.

"Поэтому военное руководство РФ переместило как можно дальше от линии столкновения свои запасы и пункты управления. В свою очередь, для продолжения освобождения родной земли и минимизации жертв среди гражданского населения Украины нам крайне необходимы боеприпасы, которые позволят поражать важные объекты противника на большом расстоянии", — подчеркнул он. Громов.

Напомним, ранее сообщалось, что планы президента России Владимира Путина на 2022 год пошли не так, как он ожидал, и год закончился еще большими неудачами для диктатора.

Кроме того, ранее мы информировали, что Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и других союзников поставлять больше оружия Украине.

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