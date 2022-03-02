В новом историческом бою под Крутами россияне потерпели ошеломительное поражение

Перед сражением россияне вызывающе фотографировались на фоне обстрелянного Мемориала памяти Героям Крут.

Между селами Памятное и Хорошее Озеро в Черниговской области 1 марта состоялся бой Вооруженных сил Украины и ТерОбороны с российской армией.

Об этом в Фейсбуке сообщает Крутовская ОТГ.

По свидетельству жителей общины, после боя "трупы почти 200 погибших русских солдат и офицеров собирали по всей округе" и на 2 КАМАЗах увозили в сторону Сумщины, через село Плиски.

Сообщается, что перед сражением россияне обстреляли Мемориал памяти Героям Крут и вызывающе фотографировались на его фоне.

"В 1918 году здесь (под Крутами — ред.) состоялся бой между армией УНР и наступавшими на Киев большевиками. Тогда украинцы вынуждены были отступить. Но ценой многочисленных жертв задержали врага, что дало время УНР подписать договор в Бресте. Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь потрясающее поражение", — написала Крутовская ОТГ.