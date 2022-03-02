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В новом историческом бою под Крутами россияне потерпели ошеломительное поражение

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В новом историческом бою под Крутами россияне потерпели ошеломительное поражение

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Перед сражением россияне вызывающе фотографировались на фоне обстрелянного Мемориала памяти Героям Крут.

Между селами Памятное и Хорошее Озеро в Черниговской области 1 марта состоялся бой Вооруженных сил Украины и ТерОбороны с российской армией.

Об этом в Фейсбуке сообщает Крутовская ОТГ.

По свидетельству жителей общины, после боя "трупы почти 200 погибших русских солдат и офицеров собирали по всей округе" и на 2 КАМАЗах увозили в сторону Сумщины, через село Плиски.

Сообщается, что перед сражением россияне обстреляли Мемориал памяти Героям Крут и вызывающе фотографировались на его фоне.

"В 1918 году здесь (под Крутами — ред.) состоялся бой между армией УНР и наступавшими на Киев большевиками. Тогда украинцы вынуждены были отступить. Но ценой многочисленных жертв задержали врага, что дало время УНР подписать договор в Бресте. Через 104 года украинцы и россияне сражались снова. На этот раз российская армия потерпела здесь потрясающее поражение", — написала Крутовская ОТГ.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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