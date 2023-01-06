В новом пакете помощи США передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow — Politico

Их можно запускать из моря или суши.
Соединенные Штаты Америки могут передать в следующем пакете военной помощи Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наводом. Они предназначены для перехвата самолетов или крылатых ракет.
Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.
"В пакет впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой, которые можно запускать с моря или суши для перехвата самолетов или крылатых ракет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинским военным удалось переоборудовать советские пусковые установки Бук для применения этих американских ракет.
К слову, до сих пор Тайвань был единственной страной, использовавшей наземный вариант этих ракет. А американские Военно-морские силы и несколько союзных флотов используют корабельную версию.
Источники Politico говорят, что согласие США и Германии передать Украине боевые машины пехоты открывает путь к предстоящим поставкам танков Abrams и Leopard.
Напомним, после решения Франции предоставить Украине легкие танки Германия заявила, что также будет "адаптировать поставки к нуждам на поле боя" в Украине.
После разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца стало известно, что Германия передаст Украине свои Marder и Patriot.
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