В новом пакете помощи США передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow — Politico

Их можно запускать из моря или суши.

Соединенные Штаты Америки могут передать в следующем пакете военной помощи Украине зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационным наводом. Они предназначены для перехвата самолетов или крылатых ракет.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

"В пакет впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой, которые можно запускать с моря или суши для перехвата самолетов или крылатых ракет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинским военным удалось переоборудовать советские пусковые установки Бук для применения этих американских ракет.

К слову, до сих пор Тайвань был единственной страной, использовавшей наземный вариант этих ракет. А американские Военно-морские силы и несколько союзных флотов используют корабельную версию.

Источники Politico говорят, что согласие США и Германии передать Украине боевые машины пехоты открывает путь к предстоящим поставкам танков Abrams и Leopard.

Напомним, после решения Франции предоставить Украине легкие танки Германия заявила, что также будет "адаптировать поставки к нуждам на поле боя" в Украине.

После разговора президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца стало известно, что Германия передаст Украине свои Marder и Patriot.

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