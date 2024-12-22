В новом Реестре военнослужащих будут хранить данные о семьях защитников и цифровых фото

Новый реестр предусматривает введение Military ID для каждого военнослужащего, что облегчит идентификацию и упростит получение необходимых услуг.

Верховная Рада приняла законопроект №12066, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнослужащих. В нем будет содержаться информация о военных, членах их семей, сотрудниках СБУ и разведки, а также отцифрованные изображения лица.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

“254 голоса за законопроект! Теперь осталась подпись Президента — и приступим к реализации. Это позволит создать удобную экосистему услуг для защитников и достичь цели: 90% сервисов для военных в цифровой форме", — заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Создание реестра будет финансироваться за счет международных партнеров Украины, а также других источников, предусмотренных законом.

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Новый реестр предусматривает введение Military ID для каждого военнослужащего, что облегчит идентификацию и упростит получение необходимых услуг. Взаимодействие с другими реестрами будет происходить через идентификационный код налогоплательщика.

По словам Черногоренко, безопасность и конфиденциальность данных будет гарантирована благодаря надежной защите реестра.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №12066, предусматривающий создание единого реестра военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта. Его поддержали 254 депутата.