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В Новороссийске перевернулся большой десантный корабль: его буксуют к берегу (видео)

В Новороссийске перевернулся большой десантный корабль: его буксуют к берегу (видео)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
2774
Время на прочтение
1 мин
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В Новороссийске перевернулся большой десантный корабль: его буксуют к берегу (видео)

В Новороссийске перевернулся большой десантный корабль

Сейчас корабль буксуют к берегу.

Корабль ВМФ России выведен из строя в результате атаки дронов на Новосибирск в пятницу, 4 августа.

Соответствующие кадры опубликовал в своем Telegram корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

"Он лег на бок, сейчас его буксуют к берегу. Неизвестно, является ли это результатом атаки или просто технической неисправности", — говорится в сообщении.

Об инциденте сообщил также в Telegram украинский журналист Денис Казанский.

"Так просто совпало так. Дроны конечно же ни при чем", — посмеивался он.

Корабль вмф России перевернулся после атаки дронов на Новосибирск

Корабль вмф России перевернулся после атаки дронов на Новосибирск

Отметим, что СМИ сообщают, что в Новороссийске произошло две серии взрывов. Первые прозвучали около часа ночи, а другие через несколько часов.

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Дата публикации
Просмотры
2774
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