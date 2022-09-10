В Новой Каховке и Энергодаре оккупанты отбирают у граждан мобильные телефоны для проверки — Генштаб

Российские захватчики с участием сотрудников ФСБ РФ ужесточили фильтрационные меры в оккупированных городах Запорожской области.

В Новой Каховке российские оккупанты с участием сотрудников ФСБ РФ массово проверяют мобильные устройства, ища граждан, помогающих Вооруженным силам Украины.

Об этом в субботу, 10 сентября, сообщили в Генштабе ВСУ.

Фильтрационные мероприятия российские оккупанты усилили также в городе Энергодаре Запорожской области.

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Кроме того, по информации Генштаба, захватчики пытаются вести работы по возобновлению движения через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем ВСУ.

Напомним, ранее российские оккупанты расстреляли людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью. Трагедия произошла в с. Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области.

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