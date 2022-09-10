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В Новой Каховке и Энергодаре оккупанты отбирают у граждан мобильные телефоны для проверки — Генштаб

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В Новой Каховке и Энергодаре оккупанты отбирают у граждан мобильные телефоны для проверки — Генштаб

Фото: Associated Press

Российские захватчики с участием сотрудников ФСБ РФ ужесточили фильтрационные меры в оккупированных городах Запорожской области.

В Новой Каховке российские оккупанты с участием сотрудников ФСБ РФ массово проверяют мобильные устройства, ища граждан, помогающих Вооруженным силам Украины.

Об этом в субботу, 10 сентября, сообщили в Генштабе ВСУ.

Фильтрационные мероприятия российские оккупанты усилили также в городе Энергодаре Запорожской области.

Кроме того, по информации Генштаба, захватчики пытаются вести работы по возобновлению движения через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем ВСУ.

Напомним, ранее российские оккупанты расстреляли людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью. Трагедия произошла в с. Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области.

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