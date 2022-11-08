В Новой Каховке оккупанты ограбили коньячный завод

Почти всю ночь автомобили оккупантов вывозили грузы с территории завода.

В оккупированной Новой Каховке Херсонской области захватчики вывезли оборудование с коньячного завода "Таврия".

Об этом рассказал мэр Новой Каховки Владимир Коваленко в комментарии "Укринформу".

"Заехало на завод очень много транспорта. Как мне сообщили, почти всю ночь транспорт с территории предприятия выезжал и вывозил покрытые брезентом грузы", – сказал Коваленко.

По его словам, россияне могли украсть с предприятия автоматические линии разлива и наибольшую ценность – спирты для уникального коллекционного коньяка.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что 7 ноября через дамбу Каховской ГЭС двигались колонны грузовых автомобилей оккупантов с бытовой техникой и строительными материалами. Также россияне демонтируют и вывезут оборудование, башни мобильной связи украинских операторов.

Контрнаступление на Херсонщине: какая ситуация сейчас

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк предупредила, что российские захватчики могут готовить ловушку для ВСУ в Херсонской области, создавая иллюзию "ухода".

Военный эксперт Петр Черник объяснил, почему сообщения россиян, что они уходят из Херсона – полная ложь. А в Херсонской ОВА предупредили, что РФ готовит кровавые провокации в Херсонской области.