В Новой Каховке оккупанты отпустили похищенную украинскую рефери: где ее удерживали

Российские захватчики в Новой Каховке Херсонской области отпустили рефери Украинской ассоциации футбола (УАФ) Ирину Петрову, похищенную 9 мая.
Об этом 13 мая сообщили в Каховской городской территориальной общине.
Оккупанты удерживали 37-летнюю женщину в отделении полиции. Она вернулась домой.
Напомним, украинку у подъезда ее дома забрала группа людей в гражданской одежде с георгиевскими лентами. По словам очевидцев, похитители были в нетрезвом состоянии.
Отметим, что Петрова обслуживает как международные женские соревнования, так и национальные мужские. Кроме того, она работает тренером по футболу.
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