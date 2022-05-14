В Новой Каховке оккупанты отпустили похищенную украинскую рефери: где ее удерживали

В Новой Каховке оккупанты отпустили похищенную украинскую рефери: где ее удерживали

Российские захватчики в Новой Каховке Херсонской области отпустили рефери Украинской ассоциации футбола (УАФ) Ирину Петрову, похищенную 9 мая.

Об этом 13 мая сообщили в Каховской городской территориальной общине.

Оккупанты удерживали 37-летнюю женщину в отделении полиции. Она вернулась домой.

Напомним, украинку у подъезда ее дома забрала группа людей в гражданской одежде с георгиевскими лентами. По словам очевидцев, похитители были в нетрезвом состоянии.

Отметим, что Петрова обслуживает как международные женские соревнования, так и национальные мужские. Кроме того, она работает тренером по футболу.

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