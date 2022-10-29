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В Новой Каховке оккупанты принудительно эвакуируют людей с побережья Днепра — Генштаб

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В Новой Каховке оккупанты принудительно эвакуируют людей с побережья Днепра — Генштаб

Фото: Херсон online

Транспортные средства, находившиеся в коммунальной собственности Херсона, перемещены захватчиками во временно оккупированный Крым.

В Новой Каховке российские оккупанты принудительно эвакуируют людей с побережья Днепра.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 29 октября.

"Под предлогом проведения подготовки к обороне города Новая Каховка российские военные проводят принудительную эвакуацию местного населения с улиц, расположенных на побережье реки Днепр", — отметили в Генштабе.

Кроме того, отмечается, что находившиеся в коммунальной собственности города Херсон транспортные средства перемещены захватчиками во временно оккупированный Крым.

"Подтверждается информация о вывозе медицинских препаратов из большинства аптек города. С 26 октября этого года оккупационные власти отстранили от работы медицинский персонал нескольких городских больниц, медицинское оборудование из которых российские оккупанты вывезли", — говорится в сводке.

По имеющейся информации, в незаконных вооруженных формированиях временно оккупированной территории Луганской области существенные проблемы с денежным довольствием. Боевики не получают назначенные выплаты.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предполагает, что операция по освобождению временно захваченного Россией Херсона, вероятнее всего, продлится до конца ноября.

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