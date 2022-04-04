В Новой Каховке оккупаны похитили главного редактора местного издания, в котором освещали разгоны мирных акций

Сейчас его местонахождение неизвестно.
В Новой Каховке российские оккупаны провели обыск в доме известного местного журналиста, главного редактора Новая Каховка Сити Александра Гунько, а затем его похитили.
Об этом руководство Национального союза журналистов Украины проинформировали местные журналисты, сообщает глава НСЖУ Сергей Томиленко.
По данным НСЖУ, у журналиста россияне изъяли телефоны та другие электронные устройства.
Новокаховские журналисты также отмечают, что на редакционную почту издания Новая Каховка Сити ранее приходило письмо с предложением сотрудничества и призывом освещать события "правильно".
Как сообщает агентство медийного роста, вооруженные военные провели обыск в квартире Александра Гунько и забрали его с собой. Сейчас его местонахождение неизвестно. Также добавляют, что с момента оккупации города сайт "Новая Каховка Сити" ежедневно обновлялся, освещая, в частности, разгоны военных РФ мирных митингов.
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