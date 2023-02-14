В Новой Каховке партизаны взорвали автомобиль с оккупантами: есть погибшие и раненые

Как следствие, двое российских силовиков погибли, еще двое в тяжелом состоянии.

Активисты украинского подполья продолжают сопротивление российским захватчикам на оккупированных территориях нашего государства. В Новой Каховке в воздух взорвали автомобиль с четырьмя оккупантами.

Два захватчика погибли на месте, еще двое очень скоро могут отправиться вслед за ликвидированными.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

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"Партизаны продолжают сопротивляться оккупантам на временно оккупированных территориях. В частности, в Новой Каховке участники партизанского движения "Атеш" взорвали автомобиль, в котором находились военнослужащие РФ и представители спецслужб. Как следствие, двое оккупантов погибли, еще двое в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Партизаны уточнили, что подрыв автомобиля с оккупантами был совершен еще 10 февраля. И только после того, как его исполнители оказались вне пределов досягаемости для оккупантов, о подрыве было сообщено публично.

"Наши люди уже в безопасности, поэтому можем рассказать. Новая Каховка. 10 февраля в 10:25, Днепровский проспект, возле отделения полиции был успешно подорван автомобиль с четырьмя преступниками: двое военнослужащих и два сотрудника спецслужб", — говорится в сообщении.

Напомним, с 24 февраля 2022-го до 14 февраля 2023-го ВСУ уничтожили 139 080 солдат российской армии. За сутки ликвидировано еще 740 российских военных. Данные уточняются.

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