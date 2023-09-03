В Каховке на левом берегу Днепра подняли украинский флаг (фото)

Во временно оккупированной Каховке, расположенной на левом берегу Херсонской области, появился украинский флаг.

Фото опубликовал спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров в воскресенье, 3 сентября, на своем телеграмм-канале со ссылкой на "Оперативный ВСУ".

Кто поднял украинский флаг – партизаны или местные жители – неизвестно.

На фото видно, что сине-желтый флаг развевается над одним из зданий оккупированного города. Судя по фото, на котором видны зеленые деревья, это теплое время года. Поэтому, вероятно, флаг могли поднять не так давно.

Украинский флаг в Новой Каховке. ФОТО: Взгляд Назара/Telegram

Напомним, партизаны "АТЕШ" взорвали в Новой Каховке штаб партии "Единая Россия".

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