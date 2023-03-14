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В Новой Каховке покушались на одного из главных коллаборантов — росСМИ

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
1252
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В Новой Каховке покушались на одного из главных коллаборантов — росСМИ

Фото: t.me/bazabazon

На временно захваченной части Херсонской области пытались ликвидировать одного из главных коллаборантов.

Оккупационного "заместителя начальника ВГА Новой Каховки" Виталия Гуру пытались подорвать в его авто.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Покушение произошло 13 марта. Взрывное устройство сработало рядом с машиной Гуры, когда он остановился возле столовой "Вкусная страна" в Новой Каховке. Как следствие так называемый "заместитель председателя ВГА" получил ранения, и его доставили в больницу.

Следует отметить, что это уже второе покушение на Гуру. В августе прошлого года российские пропагандистские СМИ сообщали об убийстве Виталия Гуры – тогда писали, что чиновника якобы застрелили. Однако через месяц стало известно, что все это было инсценировкой ФСБ для того, чтобы выследить украинских диверсантов.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что так называемые власти Олешек и Скадовская "эвакуируются" на территорию временно оккупированного Крыма, потому что боятся наступления ВСУ. Для перевозки коллаборантов враг использует военные грузовые автомобили, с собой позволяет брать только ручной багаж.

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Дата публикации
Просмотры
1252
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