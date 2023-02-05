В Новой Каховке произошла "бавовна" в яхт-клубе, который облюбовали оккупанты (фото, видео)

Во временно оккупированной Новой Каховке в Херсонской области раздались взрывы и поднялся пожар в яхт-клубе "Maxmarine", где любят отдыхать российские захватчики.

О "бавовне" в городе сообщают в местных пабликах. Официальной информации о взрывах в городе пока нет.

Как пишет Telegram-канал "Ху**вий Херсон", поражены не только вспыхнувшие после ударов плавсредства на территории яхт-клуба, но и помещения, где часто собирались российские оккупанты.

"Новая Каховка, Яхт-клуб. Нормально прилетело в дома, где любили посидеть оккупанты", — говорится в сообщении.

Напомним, не так давно, в Новой Каховке и других временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области прогремели взрывы. В социальных сетях сообщали о якобы попадании по позициям врага в Новой Каховке и Олешках.

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