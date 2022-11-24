В Новой Каховке раздались взрывы и вспыхнул пожар (фото)

Во временно захваченной Новой Каховке прогремели взрывы с детонацией вечером 24 ноября и вспыхнул пожар.

Об этом сообщили местные паблики.

Кроме того, в части города исчезла электроэнергия.

В то же время в Сети сообщается, что звуки взрывов – это последствия "прилетов" по российским оккупатам, однако официальной информации пока нет.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, что Новая Каховка имеет стратегическое значение для России из-за подачи воды в оккупированный Крым. Поэтому оккупанты просто так не покинут город.

Американские аналитики сообщили, что через восточную часть Херсонщины проходят несколько больших наземных коммуникаций с другими контролируемыми Россией территориями юга. Одна из них – Т2202 Новая Каховка-Армянск. ВСУ уже начали наносить удары по оккупантам на этих маршрутах.

Заметим, что российские захватчики еще в середине ноября начали вывозить из Новой Каховки коллаборантов с семьями.

Карта боев на 24 ноября: россияне пытаются продолжать вести наступление

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