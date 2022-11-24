В Новой Каховке раздались взрывы и вспыхнул пожар (фото)

Вероятно, у российских захватчиков "расцвел хлопок".
Во временно захваченной Новой Каховке прогремели взрывы с детонацией вечером 24 ноября и вспыхнул пожар.
Об этом сообщили местные паблики.
Кроме того, в части города исчезла электроэнергия.
В то же время в Сети сообщается, что звуки взрывов – это последствия "прилетов" по российским оккупатам, однако официальной информации пока нет.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, что Новая Каховка имеет стратегическое значение для России из-за подачи воды в оккупированный Крым. Поэтому оккупанты просто так не покинут город.
Американские аналитики сообщили, что через восточную часть Херсонщины проходят несколько больших наземных коммуникаций с другими контролируемыми Россией территориями юга. Одна из них – Т2202 Новая Каховка-Армянск. ВСУ уже начали наносить удары по оккупантам на этих маршрутах.
Заметим, что российские захватчики еще в середине ноября начали вывозить из Новой Каховки коллаборантов с семьями.
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