В новой ракете россиян к С-400 обнаружили иностранную плату (фото)

Остатки российской ракеты были найдены на Запорожском направлении.

Украинцы обнаружили иностранную плату в остатках новой российской ракеты 40Н6, которую враг использует в комплексах С-400.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Руководитель ОП показал фото иностранной платы, найденной в российской ракете 40Н6.

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"Иностранная плата новой российской ракеты 40Н6, которая используется в комплексах С-400. Ее дальность – 380-400 км", – написал Ермак.

Он уточнил, что остатки российской ракеты были обнаружены на Запорожском направлении.

Глава ОП сообщил, что украинские эксперты продолжают исследовать иностранные компоненты российских вооружений.

"Мы передаем данные партнерам, чтобы принимать меры и исключать возможность поставок этих компонентов в РФ. Это постоянная работа", — написал Ермак.

Иностранная плата по российской ракете 40Н6 / Фото: Telegram / Андрей Ермак

К слову, ранее издание The Insider сообщило, что производитель российских ракет "Кинжал" получает комплектующие из Европы. Этот производитель – корпорация "Конструкторское бюро машиностроения", входящая в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Также Ермак ранее информировал, что в каждой российской ракете "Калибр" есть не менее 40 иностранных комплектующих.

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