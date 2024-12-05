В ноябре армия РФ понесла рекордные потери: британская разведка назвала причины

Российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

Об этом говорится в отчете британской разведки.

Как отмечается в обзоре со ссылкой на данные украинского Генштаба, в ноябре среднесуточный показатель потерь оккупационной армии РФ составил 1523 человека (убитыми и ранеными).

Это уже третий месяц подряд, когда российские войска несут новые боевые потери.

Кроме того, 28 ноября был достигнут новый максимум потерь за один день – 2030 человек. Это впервые показатель потерь РФ за день превысил 2000 год.

"Ноябрь стал пятым месяцем подряд, когда российские войска несут и увеличивают ежемесячные общие потери", — отметили разведчики.

По данным ведомства, высокий уровень потерь отражает высокий темп российских сделок и наступлений.

Оккупационная армия пытается усилить давление на украинские рубежи, стремясь оттеснить украинские войска на нескольких участках фронта, включая Курск, Купянский, Торецкий, Покровский и Большую Новоселку.

"В декабре 2024 года, несмотря на наступление зимы, количество потерь в российских войсках, скорее всего, будет превышать 1000 человек в день, а пехотные атаки будут продолжаться на нескольких направлениях", – считают эксперты.

Напомним, по состоянию на утро 5 декабря 2024 года ВСУ ликвидировали 748 950 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1580 военных.

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