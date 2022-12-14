В ноябре россияне выпустили с оккупированных территорий юга Украины всего 800 человек

В ноябре российские террористы выпустили с временно оккупированных территорий юга Украины только 800 граждан.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что с тех пор как оккупанты ввели пропуски для выезда с временно оккупированного юга количество украинцев, покидающих регион уменьшилось в разы.

По данным Центра сопротивления, до октября украинцы выезжали из ТОТ в порядке живой очереди, проходя проверку на блокпостах. Тогда в среднем за сутки выезжало около 2 тыс. человек. Однако затем россияне ввели пропуска, которые фактически являются разрешениями на выезд.

"С тех пор количество людей, которым разрешили покинуть регион, уменьшилось в разы. И если в октябре эта цифра составляла около 800 человек в неделю, то в ноябре столько россияне выпустили за месяц", — говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что оккупанты сначала создают гуманитарный кризис, а затем враг намеренно затягивает рассмотрение заявок и отклоняет их, побуждая к выезду жителей в Россию, чтобы потом ассимилировать "беженцев" и изменить демографический состав временно оккупированых территорий.

Напомним, в плену российских военных на временно оккупированной территории Запорожской области до сих пор находятся 232 местных жителя.

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