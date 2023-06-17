В NYT назвали вероятную причину разрушения Каховской ГЭС

Москва имела каждую страницу инженерных чертежей и знала, где находится самая уязвимая часть.

Вероятной причиной разрушения Каховской ГЭС мог стать подрыв прохода под водой, в частности глубоко внутри дамбы могла находиться "ахиллесова пята".

Об этом пишет The New York Times.

По данным издания, учитывая, что дамбу построили в советское время, поэтому Москва имела каждую страницу инженерных чертежей и знала, где находится самая уязвимая часть.

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"Если ваша цель – уничтожить самую дамбу, понадобится мощный взрыв. Проход является идеальным местом для размещения этого взрывного заряда", – уверен инженер-геотехник Майкл Вест, директор компании Wiss, Janney, Elstner.

Американские инженеры отмечают, что учитывая спутниковые и сейсмические данные о взрывах в этом районе, вероятной причиной обрушения стал заряд взрывчатки, размещенный в коридоре для обслуживания или туннеля, проходящего сквозь бетонное сердце конструкции.

Между тем из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС кафиры в Херсонской области и Крыму страдают от эпидемии холеры.

Компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки последствий затоплений в Херсонской области после взрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

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