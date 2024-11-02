В NYT оценили, к чему может привести потеря украинскими войсками Торецка

Утрата позиций в районе Торецкая Вооруженными силами Украины может перерасти в стратегические потери в промышленном центре восточной Украины.

Об этом пишет The New York Times.

"Началось бы с соседнего Торецка, где уже идут городские уличные бои, а впоследствии перевернулось бы в более значительные и стратегически ценные города", — говорится в сообщении.

Отмечается, что продвижение сюда позволило бы Москве заблокировать линию снабжения, соединяющую украинские силы на большей части востока, отрезав их от важных медикаментов и боеприпасов.

"Город северо-западнее позиций бригады, Константиновка, особенно важен, поскольку он может обеспечить пути в другие крупные города, такие как Краматорск и Славянск, в обход таких препятствий, как леса и реки", — пишет издание.

В то время как захват там Россией может означать конец украинского контроля над промышленным Донбассом — одной из заявленных целей г-на Путина в начале вторжения.

Добавим, эксперт оценил, когда РФ может пойти на город.

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