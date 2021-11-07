В Нью-Йорке на Донбассе стартовал марафон, к которому могут присоединиться все желающие и получить медаль

В Нью-Йорке на Донбассе стартовал марафон, к которому могут присоединиться все желающие и получить медаль

Забег организовали, чтобы привлечь внимание мира к войне на востоке Украины.

Сегодня, 7 ноября, в день знаменитого на весь мир Нью-Йоркского марафона в США, подобный организовали и в украинском Нью-Йорке – на передовой на Донбассе.

Участие в забеге приняли пятеро — военный, волонтер, медик, журналист и переселенка.

"Вспоминаю, как впервые услышала взрывы. Я смотрела, как огоньки бегали туда-сюда над головой, а потом кто-то крикнул: "Ложись!". Я даже не поняла, что речь идет обо мне, что именно я должна ложиться. Секунд десять разглядывала вокруг, а потом кто-то толкнул меня сзади, и я бросилась на землю. В эти минуты поняла: это серьезно, это война", - рассказала переселенка, директор Горловского института иностранных языков Евгения Белицкая.

Организаторы отмечают, что этим проектом предлагают людям по всему миру присоединиться и преодолеть беговую дистанцию, чтобы напомнить о войне на востоке Украины.

"С каждым годом беговые марафоны приобретают массовую популярность, — говорит соучредительница "Новой почты" Инна Поперешнюк. — В марафонах "Новой почты" принимают участие до десяти тысяч человек одновременно. А в Нью-йоркском марафоне — больше пятидесяти тысяч бегунов из всего мира. Его широко освещают СМИ. Однако не все события привлекают такое внимание. Прошло семь лет с тех пор, как Россия оккупировала Крым и начала войну на востоке Украины. "Новая почта" с 2014 года отправила на восток около 250 тысяч гуманитарных грузов. Но для украинского народа это ежедневный марафон на выживание, бежать без поддержки очень трудно. Поэтому мы основали нью-йоркский марафон на линии фронта и назвали его "Марафон, который никто не хочет бежать", ведь никто не хочет войны".

Пробежать марафон можно где угодно и в любое время, любое расстояние. Для этого каждый может зарегистрироваться на сайте marathonnoonewantstorun.org, а организаторы пришлют участникам стартовый номер с фактами о войне, а также медаль с частицей использованной гильзы с востока Украины. Участие в забеге бесплатное.

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