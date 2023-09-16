В обход РФ: Украина отправила уже пятое судно после разрыва "зернового соглашения"

Это пятое судно, которое воспользовалось временным эвакуационным коридором из черноморских портов Украины.

Из Украины вышло уже пятое судно с агропродукцией и металлом после того, как Россия разорвала "зерновое соглашение", черноморские порты работают без нее.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков написал в Сети.

Грузы с агропродукцией отправились в Африку и Азию.

"Сухогруз PUMA покинул порт Одессы с 30 тысячами тонн рапса и металла. Это пятое судно, которое воспользовалось временным эвакуационным коридором из черноморских портов Украины", – отметил он.

"Зерновая сделка"

После выхода из " зернового соглашения " в середине июля страна-агрессорка Россия нанесла 118 ударов по украинским портам. оккупанты повредили или уничтожили треть портовой инфраструктуры.

В четверг, 14 сентября, парламент Болгарии проголосовал за снятие запрета на импорт зерна из Украины от 15 сентября.

Российская Федерация вернется к "зерновому соглашению" тогда, когда будут исполнены некоторые условия. В частности, речь идет о выводе ее сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.

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