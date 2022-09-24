В обмене пленных защитников "Азовстали" участвовал российский миллиардер Абрамович — Подоляк

В обмене пленных защитников "Азовстали" участвовал российский миллиардер Роман Абрамович.

Эту информацию "24 каналу" подтвердил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, российский миллиардер определенным образом позволял вести объективный разговор между двумя сторонами.

Подоляк отметил, что Абрамович принимал участие как модератор процесса.

"То есть он то же делал, что на первых турах переговорного политического процесса", — сказал советник главы Офиса президента.

Советник главы ОП отметил, что поскольку переговорный процесс еще продолжается, то роли конкретного человека в нем не стоит называть. Это касается, в частности, и Абрамовича.

"Вы же видите, что к моменту обмена вообще нам удалось сделать так, что об этом переговорном процессе не было ни слова. Поэтому это можно было довести до финала", – подчеркнул он.

Ведь, как объяснил советник главы Офиса президента, если бы начали рассказывать что-нибудь за неделю или за день до обмена, то в России начались бы какие-то протестные выходы и можно было заблокировать этот переговорный процесс.

"Поэтому следует дождаться финала, а потом уже можно будет говорить о функциях того или иного человека в переговорном процессе", — добавил Подоляк.

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина освободила 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Держали без воды и еды почти 2 суток: подробности невероятного обмена пленными

Читайте также: