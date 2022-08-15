В общем более 160 взрывов: россияне массированно обстреляли Черниговскую область

Россияне 15 августа массированно обстреляли Новгород-Северскую громаду Черниговской области.
В окрестностях села Каменская Слобода зафиксировано более 70 взрывов от предположительно вражеской артиллерии. После 9 утра — обстрел территории возле села Пушкари. Около 60 взрывов.
Об этом сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА.
Отмечается, что россияне вели огонь между 8 и 10 утра. Пока информации о пострадавших или погибших, к счастью, нет.
"Сегодня, 15 августа, в период между 8 и 10 утра российская армия дважды обстреляла территорию громады. С 8 утра более 70 взрывов (вероятно от вражеской артиллерии) в окрестностях села Каменская Слобода. Есть повреждения гражданских зданий. После 9 утра — обстрел территории около села Пушкари. Почти 60 взрывов. Также вероятно ствольная артиллерия. Предварительно, без жертв", — написал Чаус в Сети.
Как сообщалось, между Киевом и Черниговом ограничат движение автомобилей.
Напомним, в Чернигове начнут ремонтировать поврежденные многоэтажки, однако некоторые из них снесут.
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