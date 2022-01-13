В ОБСЕ выступили за продление мандата мониторинговой миссии в Украине после 31 марта

В ОБСЕ выступили за продление мандата мониторинговой миссии в Украине после 31 марта

Рау выразил поддержку Минским договоренностям.

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау выразил поддержку Минским договоренностям для прекращения войны на Донбассе и необходимость продления мандата Специальной мониторинговой миссии (СММ) после 31 марта.

Об этом он заявил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, когда представлял приоритеты польского председательства в организации в 2022 году, передает "УНИАН".

"Я полностью убежден, что мы должны действовать согласованно для продления мандата СММ после 31 марта. Более того, СММ должна иметь возможность полноценно и эффективно выполнять свой мандат по всей территории Украины", – заявил Рау.

Он также подчеркнул, что ОБСЕ должно сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта в Украине.

"Мы должны концентрировать внимание на мирном урегулировании конфликта в Украине и вокруг нее в соответствии с Минскими договоренностями и с полным уважением к суверенитету, территориальной целостности и единства Украины в пределах ее международно признанных границ", - отметил Рау.

Следует заметить, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине – это миссия невооруженных гражданских наблюдателей ОБСЕ, которая временно проводит мониторинг и отчитывается о ситуации с соблюдением прав человека и гуманитарной ситуации как в зоне конфликта на Донбассе, так и по всей территории Украины. Целью работы СММ является сбор информации, наблюдения, установления фактов и отчетности о ситуации с безопасностью по всей Украине.

Напомним, Польша с 1 января приняла от Швеции председательство в ОБСЕ.

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