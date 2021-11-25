В ОБСЕ заявляют о крайне нестабильной ситуации на Донбассе

В ОБСЕ заявляют о крайне нестабильной ситуации на Донбассе

Следующее заседание ТКГ запланировано на 8 декабря.

Специальный представитель действующего главы ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен заявил о безвыходной ситуации в сфере безопасности на Донбассе.

Также читайте Ситуация на Донбассе: боевики срывают тишину обстрелами из тяжелого вооружения

Об этом он заявил после очередных встреч участников ТКГ и его рабочих подгрупп в формате видеоконференций, сообщает ОБСЕ.

"Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения крайне нестабильна. Специальная мониторинговая миссия сообщает о повреждениях жилых домов и объектов инфраструктуры, нанесенных тяжелым вооружением, по обе стороны от линии соприкосновения. В среднем, количество нарушений режима прекращения огня в день превышает аналогичный показатель до вступления в силу мер по усилению режима прекращения огня в июле 2020 года. Тупиковая ситуация, связанная с предоставлением гарантий безопасности, стала серьезной проблемой для деятельности вдоль линии соприкосновения и усложняет жизнь гражданского населения, а также работу СММ", — заявил Киннунен.

В то же время, по его словам, позиции участников переговоров политической рабочей подгруппы остаются неизменными, что по сути усложняет обмен мнениями по разработке единого плана действий.

Напомним, очередные консультации ТКГ прошли 24 ноября. На консультациях украинская делегация заявила, что Россия препятствует выплате жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей пенсий и соцвыплат.