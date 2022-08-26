В обстрелянном Чаплино похоронили погибших детей, а медикам удалось спасти всех пострадавших

Сегодня в поселке Чаплино простились с двумя детьми, погибшими в результате российских обстрелов. Мальчикам было 6 и 11 лет.

Медикам удалось спасти все три десятка выживших пострадавших после обстрела. Среди них – четверо детей, говорится в ТСН.

Вместо двора, где жили супруги с двумя детьми, только огромная воронка. Из-под завалов достали мать и старшего 13-летнего сына. Отец бросился искать меньшего – 11-летнего Вадима. Вместе с соседями мальчика наконец нашел на улице под обломками, ребенок погиб.

«Они его искали там, где яма. А его отбросило. Разве так можно? Это же мирные люди», – рассказывают соседи.

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Еще один шестилетний мальчик погиб в результате рашистской атаки в другой семье. «В общине погибли двое детей. Одному 11, другому – 6. Родители сейчас не найдут себе места. И мы не знаем, как их успокоить. Но мы сделаем все, чтобы восстановить их жизнь, их здания», – говорит председатель сельсовета Николай Карнаух.

Многочисленные удары по разным видам оружия по поселку в течение нескольких часов. Россияне били по улицам и железнодорожной станции. «Применение такого высокоточного оружия, как «Искандер», свидетельствует о том, что это был умышленный акт террора. Через эту станцию осуществляется эвакуация людей из Покровска, Донецкой области во Львов», — говорит глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В результате удара загорелись пять пассажирских вагонов и авто возле станции. Там именно ехала семья вынужденных переселенцев из Донбасса. «Родители погибли. Ребенок 2005 года был выброшен на автодорогу, где его нашел глава территориальной общины и передали в карету скорой», — рассказывают спасатели.

В общей сложности погибли 25 человек, из них — трое железнодорожников. Раненую проводницу взрывной волной отбросило на полсотни метров от поезда. Ее и еще тридцать раненых спасают врачи, в том числе и четырех детей. "Это черепно-мозговые травмы, переломы конечностей, большое количество минно-взрывных ранений как мягких тканей, так и костей. Есть ожоговые травмы", – говорят врачи.

Два дома разрушены до основания, еще более тридцати серьезно повреждены. В общей сложности по данным сельсовета, пострадали две сотни дворов. «Стены целые, а вот крыши нет, дверей, окон нет», – показывают люди.

Жители поселка пытаются восстановить изуродованные дома и помочь соседям, у которых уничтожены дома. И ждут возвращения раненых.

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