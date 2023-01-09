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В Очакове на Николаевщине прогремели мощные взрывы: повреждена больница, есть раненые

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1136
Время на прочтение
1 мин
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В Очакове на Николаевщине прогремели мощные взрывы: повреждена больница, есть раненые

Фото: Управление ГСЧС в Николаевской области

Оккупанты повредили больницу.

В понедельник, 9 января, в Очакове Николаевской области прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВА отметил, что Очаков находится под обстрелом российских террористов. Из-за этого оккупанты повредили больницу — там выбиты окна и двери. На территории медицинского учреждения нет пострадавших.

Однако к медикам поступило уже 5 обращений по поводу пострадавших из-за обстрела.

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что предварительно три человека ранены.
В общей сложности, по результатам обстрелов повреждено около 50 объектов - это дома и квартиры.

Напомним, 1 января российские оккупанты за сутки обстреляли Николаев, Очаковскую и Куцурубскую громады. В результате обстрела РФ были разрушены два жилых дома, повреждены еще 12 жилых домов и три учебных заведения.

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Дата публикации
Просмотры
1136
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