В Очакове — прилет: что известно о последствиях атаки россиян

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В Очакове Николаевской области днем 22 июня звучала воздушная тревога. В результате атаки россиян есть повреждения жилых домов. Информации о пострадавших сейчас нет.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Также о скоростных целях курсом на Очаков сообщали Воздушные Силы ВС Украины.

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Напомним, в ряде областей Украины днем звучала воздушная тревога. Была угроза баллистики.

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