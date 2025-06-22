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В Очакове — прилет: что известно о последствиях атаки россиян
В результате атаки россиян днем 22 июня повреждения жилых домов.
В Очакове Николаевской области днем 22 июня звучала воздушная тревога. В результате атаки россиян есть повреждения жилых домов. Информации о пострадавших сейчас нет.
Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Также о скоростных целях курсом на Очаков сообщали Воздушные Силы ВС Украины.
Напомним, в ряде областей Украины днем звучала воздушная тревога. Была угроза баллистики.