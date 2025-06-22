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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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В Очакове — прилет: что известно о последствиях атаки россиян

В результате атаки россиян днем 22 июня повреждения жилых домов.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Очакове — прилет: что известно о последствиях атаки россиян

© ТСН

В Очакове Николаевской области днем 22 июня звучала воздушная тревога. В результате атаки россиян есть повреждения жилых домов. Информации о пострадавших сейчас нет.

Об этом сообщил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Также о скоростных целях курсом на Очаков сообщали Воздушные Силы ВС Украины.

Напомним, в ряде областей Украины днем звучала воздушная тревога. Была угроза баллистики.

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