В Очакове разоблачили "спящего агента" ФСБ, который помогал россиянам организовать высадку десанта в городе

Россияне обстреляли Николаев кассетными боеприпасами, ракеты запустили ночью с оккупированной Херсонщины, но из-за действий одного мужчины Николаев уже мог быть оккупирован.

Оккупанты не оставляют надежды на то, что им удастся захватить город судостроителей или обойти его и окружить. Украинские военные контрразведчики нашли место, где готовился вражеский десант. И даже человека, который должен был заводить российских военных, так называемый «спящий агент», которого завербовали еще советские спецслужбы, говорится в ТСН.

Действующий в Очакове небольшой военный порт российская пропаганда годами красноречиво описывала как базу НАТО. Первые ракетные залпы Черноморский флот совершил именно по Очакову.

Очаков является наверняка чемпионом среди украинских городов по прилетам российских "Калибров". В первый же день войны здесь погибли люди. И их жизнь унес не только тот подонок, который нажал на кнопку "пуск", но и информация от тех людей, кто буквально за копейки наводил ракеты на цель и заводил диверсантов на нашу землю.

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Как один из местных пенсионеров – залегендованный агент ФСБ Михаил Шадрин, гражданин России с позывным «Михалычем». В декабре прошлого года ему поставили задачу – снять дроном побережье у Очакова и дамбу, перекрывающую устье реки Березань. «Просили снять именно эту косу здесь. Пролетел над ней в ту сторону, в эту сторону пару съемок сделал", — рассказывает он.

Украинские спецслужбы пришли к выводу – именно здесь заранее планировалась враждебная десантная операция. "Они планировали здесь высадить десант с последующим окружением города Николаев", — объясняет офицер военной контрразведки "Андрей".

Плацдарм под Очаковом давал возможность быстро захватить весь юг Украины. Идеальное место для десантирования из моря. Если бы россияне все же высадили здесь свой десант, они бы легко прошли к Одесской трассе, окружив и Очаков, и впоследствии Николаев.

Для успеха дьявольского замысла нужно было действовать быстро. "Все могло состояться за сутки", — добавляет "Андрей".

Порт еще пылал после ударов, когда в «Михалич» приехали связисты — мужчина и женщина. «Женщина веселая, болтала, а мужчина в тени держался. Прозвучало кодовое слово "Михалыч"», — рассказывает агент.

В пригороде Очакова, где жил Михаил Шадрин, их заинтересовал пустой дом, где хотели разместить несколько десятков человек. Пляж для высадки десанта рядом. Десятки диверсантов под видом беженцев должны были подготовить для десантников плацдарм на берегу, убеждены оперативники. Шадрин должен был их завести, а чтобы он вдруг не отказался, его шантажировали – дочерью и внучкой в России.

Но россияне не успели это сделать 24 февраля, а дальше – темп наступления был потерян и десант в Очакове стал невозможен.

Между тем Шадрин попал в поле зрения наших спецслужб. И выяснился шокирующий факт – тихий пенсионер официально сотрудничает с российскими чекистами со времен СССР. «В восьмидесятом девятом году ко мне домой пришел сотрудник КГБ тогда. Убедил меня подписать соглашение о сотрудничестве", — рассказывает мужчина.

Союз развалился, КГБ переродился в ФСБ, а «Михалыч» достался по наследству очередному поколению российских спецслужб. Его законсервировали, годами не трогали. Пока, в четырнадцатом, через двадцать пять лет после вербовки, «Михалича» активировал новый куратор. «Назвал позывной и сказал, не забыл ли ты, какую бумагу подписывал», – вспоминает Михаил Шадрин.

Новые хозяева сделали предложение, от которого он не мог отказаться – поехать в Украину. И снова агента поставили на паузу, а в 2017 году, когда Шадрин уже освоился в Очакове, он получил первую задачу – собирать информацию о настроениях в городе. Тот отчитывался, что все местные считают город русским.

Из докладов сотен таких законспирированных «Михаличей» у российского режима создалось впечатление, что в Украине оккупантов будут встречать с цветами. А, значит, этот расстроенный дедушка – один из тех, кто помог «открыть дверь» войне. «Я глубоко раскаиваюсь в том, что я натворил», — сейчас говорит мужчина.

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