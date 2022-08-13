В очереди – более 5 тыс. человек: в Васильевке оккупанты сделали "живой щит" из желающих эвакуироваться

На вражеском блокпоста в Васильевке (Запорожская область) – огромные очереди из желающих попасть на подконтрольную украинским властям территорию.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире общенационального телемарафона.

Федоров подчеркнул, что Васильевка – единственный путь выезда из окованных Херсонской, части Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

"Другой путь – через Крым. Он также возможен. Через Крым люди выезжают в Грузию и затем возвращаются в Украину. А в Васильевке сегодня очередь – более 5 тыс. жителей. Рашисты используют их как живой щит. Они умышленно держат там людей, чтобы ВСУ не давали ответ. Например, вчера они разместили свою очередную базу на территории больницы в Мелитополе, где прячутся за спинами гражданских", – отметил он.

Ранее сообщалось, что изменились правила въезда на оккупированные территории из Запорожской области.

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