В Одессе баллистика попала в жилой дом: 8 человек погибло, есть раненые

Также в результате российского удара повреждена гражданская инфраструктура.

В понедельник утром, 18 ноября, российские войска атаковали Одессу баллистикой, в результате удара произошло попадание в многоэтажку.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

"Российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. Есть жертвы и раненые", — рассказал он о последствиях.

По его словам, в результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.

Обновлено: Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг подло направил ракету в жилую застройку, в том числе в район деловой активности. По его словам, в результате удара погибло 8 человек, 18 получили ранения, среди пострадавших есть один ребенок. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что россияне целенаправленно убили людей, поражая гражданскую инфраструктуру, а омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что удар пришелся на жилые дома.

"Вчера – Сумы. Сегодня – Одесса. Уже известно о погибших и раненых. Выражаю искренние соболезнования родным", — написал Лубинец.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, каковы последствия.

Кроме того, сообщается, что еще одна ракета не разорвалась, она прямо в здании учебного заведения.

Россияне ударили по Одессе баллистической ракетой: есть жертвы и раненые

Напомним, вечером в воскресенье, 17 ноября, российские кафиры попали в многоэтажку в городе Сумы.. В результате ракетного удара по многоэтажному дому погибли 11 человек. Среди погибших двое детей – 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. Пострадали 89 человек, включая 11 детей.

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