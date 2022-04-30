В Одессе готовятся к затяжному комендантскому часу и восхищаются работой нового ПВО от партнеров

В Одессе готовятся к затяжному комендантскому часу и восхищаются работой нового ПВО от партнеров

Усилили противовоздушную оборону и готовятся к затяжному комендантскому часу — в Одессе к годовщине трагедии 2 мая вводится запрет на движение в городе.

Все во избежание провокаций со стороны врага, который может ударить по массовому скоплению людей. Потому что в Одессе последние дни беспокойны и этой ночью горожане слышали мощные взрывы, говорится в ТСН.

Но как шутят одесситы, эти взрывы – успокаивающие, потому что ночью работала украинская ПВО. Накануне на боевое дежурство именно заступило новое оборудование, предоставленное Украине иностранными партнерами. Так что одесское небо теперь охраняется еще лучше и это дает надежду, ведь обстрелы участились.

Последние дни россияне обстреливают и Одесщину, и всю страну из подлодок крылатыми ракетами «Калибр». Поэтому украинские военные размышляют над тем, как воспрепятствовать этим обстрелам. Накануне артиллеристы провели стрельбы-тренировку по морской части, намекая на врага, что любая высадка десанта закончится встречей с затонувшим крейсером "Москва".

Относительно затяжного комендантского часа - его вводят на полтора суток с 10 вечера 1 мая — до 5 утра 3 мая. В это время движение в Одессе будет работать только для работников стратегических предприятий, полностью остановятся авто и железнодорожный вокзалы. Все во избежание провокаций на годовщину трагедии. Именно спецслужбы России спровоцировали события, приведшие к многочисленным жертвам 2 мая 2014 года.

Такой затяжной час в Одессе уже был 10 апреля, поэтому для горожан это не удивительно. Их призывают не верить фейкам и подготовиться к полуторасуточному пребыванию в своих домах.

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