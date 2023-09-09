В Одессе искусственный интеллект приобщили к диагностике головного мозга: подробности

Опыт привлечения нейросети к диагностике пациентов теперь используется и в прифронтовом Краматорске на Донетчине.

Одесса стала первым городом в Украине, где был внедрен пилотный проект телемедицины "BrainScan". Нейросеть анализирует изображения компьютерной томографии головного мозга в автоматическом режиме и выявляет патологические изменения.

Об этом сообщает Минздрав.

Отмечается, что система работает на базе искусственного интеллекта и значительно ускоряет процесс диагностики заболеваний или повреждений головного мозга и спасает жизнь пациента, когда время является критическим фактором.

"Уже в течение 5 минут после обработки снимка программой врач может принять решение о дальнейшем лечении. Это в несколько раз быстрее обычного", — говорится в сообщении.

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Врач-рентгенолог высшей категории Анастасия Мудрова говорит, что будущее – именно по таким технологиям, которые можно применять в диагностике как независимое экспертное "второе мнение" для быстрого реагирования и принятия решений.

Добавим, что опыт привлечения нейросети к диагностике пациентов теперь используется и в прифронтовом Краматорске на Донетчине, где также заработал проект "BrainScan".

Напомним, в Турции задержали мужчину, который выдавал себя за президента Реджепа Таипа Эрдогана, имитируя его голос с помощью искусственного интеллекта. Мошенник звонил чиновникам и бизнесменам, но содержание его разговоров не разглашается.

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