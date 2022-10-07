В Одессе к 15 годам тюрьмы приговорили "Профессора", создавшего сеть российской ФСБ

Организатор межрегиональной агентурной сети российской ФСБ с псевдонимом "Профессор" получил 15 лет тюрьмы. Житель Одессы был завербован агентами РФ и перешел на сторону оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Профессора" задержали правоохранители еще в августе во время того, как тот проводил разведку вокруг Одесской военной администрации. С оккупантами он сотрудничал с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

"Он стал резидентом ФСБ, который подыскивал в других регионах потенциальную агентуру, готовую выполнять задачи по сбору информации и корректировке огня. Доказано, что, действуя в интересах вражеской спецслужбы, он организовал сбор информации о дислокации центров принятия решений, военных и стратегических объектов по всей Украине, в частности в Одессе”, — отметили в пресс-службе СБУ.

Впоследствии Приморский суд Одессы признал мужчину виновным в государственной измене. Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что недавно в Одессе задержали еще одних предателей, которые на балконе многоэтажки повесили флаг РФ и провозглашали, что это якобы российский город.

Читайте также: