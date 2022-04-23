В Одессе ликвидирован пожар в многоэтажке, произошедший в результате вражеских обстрелов, количество погибших возросло

В Одессе ликвидирован пожар в многоэтажке, произошедший в результате вражеских обстрелов, количество погибших возросло

23 апреля около 14:35 в Киевском районе Одессы в результате вражеских обстрелов произошло попадание боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом с последующим возгоранием квартир на 4 и 5 этажах. В настоящее время известно о гибели 6 человек, из которых 1 ребенок, пострадало 18 человек.

В Одессе в результате вражеских обстрелов произошло попадание боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом с последующим возгоранием квартир на 4 и 5 этажах. В 15:54 пожар локализован на площади 220 м кв. Около 17:00 – ликвидирован.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"В настоящее время известно о гибели 6 человек, из которых 1 ребенок, пострадали 18 человек. Из-под завалов спасены 2 человека, эвакуированы 86 жителей. От ГСЧС привлечены 96 спасателей и 18 единиц техники. Работы продолжаются", — говорится в сообщении.

Тем временем мэр Одессы Геннадий Труханов приехал к раненым одесситам, пострадавшим от ракетных обстрелов. Сейчас в городских больницах находятся 8 человек, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Фото: t.me/trukhanovodessa/555

"Ракеты оккупантов ударили по мирной Одессе, которая готовилась к Светлому Христовому Воскресению. Эти нелюди ответят за все. На нашей стороне — справедливость и будущая победа", — сказал Труханов.

В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что цель сегодняшних ракетных ударов по Одессе — это террор со стороны российских захватчиков. Глава МИД призывает признать Россию спонсором терроризма и обращаться с ней соответственно.

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