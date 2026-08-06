"В Одессе никто не защищен": Россия превращает Черное море в смертельную ловушку — BBC

Война в Черном море (иллюстративное фото)

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Россия ужесточает атаки на украинские порты и гражданские суда в Черном море, пытаясь ограничить торговые связи Украины с внешним миром. Под угрозой оказываются не только моряки и портовики, но и жители прибрежных районов.

Об этом говорится в материале BBC.

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Сотрудница одного из портов Одессы Светлана Гальченко рассказала, что во время российского ракетного удара погибли ее напарник-крановик и водитель. Сама женщина получила ранения, а обломки до сих пор остаются в ее ноге и спине.

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Несмотря на это, она продолжает работать. По ее словам, последние недели стали особенно тяжелыми из-за постоянных воздушных тревог, атак дронов и ракетных ударов.

Атаки на порты участились

По данным украинской портовой администрации, в июле Россия совершила 57 атак на гражданские суда, из которых 22 произошли непосредственно в море. Еще 67 ударов пришлись на портовую инфраструктуру.

Одним из самых смертоносных стал удар по турецкому грузовому судну Golden Leo 19 июля. По приведенным в материале данным, погибли девять членов экипажа из Индии и Сирии, а также украинский лоцман. Судно, перевозившее украинскую кукурузу, впоследствии затонуло у побережья Одессы.

В Lloyd's List отметили, что Черное море может быть одним из самых опасных районов мира для торгового судоходства. Июль стал самым смертоносным месяцем для моряков с начала полномасштабного вторжения.

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Работники не успевают добраться до укрытия

Председатель Профсоюза работников морского транспорта Украины Олег Григорюк заявил, что часть портовиков считает работу в портах более опасной, чем пребывание на передовой.

Из-за близости оккупированного Крыма время между запуском ракеты и ее подлетом может оказаться критически коротким. По словам Григорюка, работнику крана нужно около трех с половиной минут, чтобы спуститься и добраться до укрытия, тогда как ракета может долететь значительно быстрее.

Журналисты BBC при посещении одного из портов региона увидели почти пустые причалы, неподвижные краны и поврежденные грузовые суда. Название объекта не раскрыли из соображений безопасности.

Один из руководителей порта сообщил, что из-за угроз предприятия иногда вынуждено приостанавливать работу на 15 часов в сутки. Формально порты остаются открытыми, однако многие судовладельцы не готовы рисковать.

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Украина теряет возможности экспортировать зерно

Совладелец одного из крупнейших портов региона Андрей Ставницер заявил, что удары фактически остановили часть цепей снабжения.

Особенно опасна ситуация при сборе урожая. Украинским аграриям необходимо быстро продать зерно для получения средств для следующего производственного цикла.

По словам коммерческого директора компании «Нибулон» Владимира Славинского, из-за проблем с морским коридором Украина уже упустила возможность поставить иностранным покупателям около 500–700 тысяч тонн зерна и масличных культур.

Черное море остается главным маршрутом украинского морского экспорта. В прошлом году через порты Большой Одессы прошли более 73 миллионов тонн грузов, в том числе 38 миллионов тонн зерна.

Опасность выходит за пределы портов

Несмотря на войну, в Одессе идет летний сезон, а городские пляжи остаются людными. В то же время, российские атаки представляют угрозу и для отдыхающих.

В конце июня 26-летняя Дарья Кравченко погибла в результате падения обломков сбитого российского дрона на пляж.

Последствия атак испытывают также жители прилегающих к портам районов. У Одессы журналисты встретили 83-летнего Андрея Дудыка, чей дом и сад повредил взрыв беспилотника.

На вопрос, считает ли он себя случайной жертвой российских ударов по портам, мужчина ответил: «Конечно. И я этого не забуду».

Война на море: последние новости

Российские войска продолжают атаковать гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Украины, создавая угрозу экспорту продовольствия через Черное море.

Недавно российские беспилотники атаковали иностранное торговое судно, перевозившее украинскую кукурузу. Удары по таким кораблям усугубляют риски для международных перевозчиков и стабильности мировых продовольственных поставок.

Украина в свою очередь наносит удары по российским военным и связанным с ними судам в Азовском море. В результате этих атак возможности РФ контролировать акваторию существенно сократились, а движение российских кораблей в регионе осложнилось.

В то же время The Wall Street Journal сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа призвала Украину избегать атак на нероссийские суда в Черном море. Это произошло после поражения вблизи Новороссийского танкера, зафрахтованного американской нефтяной компанией Chevron.

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