В Одессе очередной скандал с ТЦК: мужчин силой вытаскивали из автобусов – видео

В Одессе снова разразился скандал с представителями военкоматов. В Сети распространили видео, как мужчин силой вытаскивали из автобусов.

На кадрах видно, как военкомы пытаются вытащить мужчину из маршрутки силой. В его защиту пытается стать одна из пассажирок: "Что вы делаете, ребята, ну совесть у вас есть человеческая!", — говорит женщина.

"Вызовайте полицию!" – просит мужчина свидетелей.

При этом сотрудники ТЦК запрещают снимать свои действия: "Не снимай, потому что сейчас с нами поедешь!" – заявил мужчина в форме.

На другом видео видно, как представители ТЦК и СП силой вытаскивают мужчину из автобуса.

"Мне на работу нужно ехать", — пытался объяснить мужчина.

Напомним, в Одессе ТЦК снимает мужчин с маршруток и "упаковывает" в бусы — эксклюзив ТСН.ua.

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