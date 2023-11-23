В Одессе предприниматель организовал незаконную схему выезда за границу мужчин (фото)

В Одессе задержан директор кадрового агентства, который переправлял уклонистов в ЕС под видом выезда на "заграничную работу".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, нелегальную схему выезда за границу военнообязанных мужчин организовал глава местной фирмы, занимающейся трудоустройством граждан за границей.

"Под видом рекрутинга гражданского персонала он подыскивал потенциальных призывников и за деньги предлагал им свое содействие в незаконной переправке в Евросоюз. Для нелегального пересечения границы фигурант продавал своим клиентам фиктивные справки об инвалидности и списании по военному учету. Кроме того, коммерсант прятал уклоняющихся в кабинах грузовых фур, совершавших международные рейсы. Для этого он привлек к "схеме" своего знакомого — руководителя местной компании-перевозчика", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что стоимость такой услуги "клиентам" стоила до восьми тысяч долларов. Сумма зависела от способа и срочности бегства за границу. Задержали организатора сделки, когда он получал деньги за незаконную переправку военнообязанного через границу.

“Также был задержан его сообщник – директор фирмы-перевозчика. В настоящее время обоим задержанным доложено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой"). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества”, — отметили в СБУ.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении сбежавшему из Украины блоггеру-уклонисту, который призвал мужчин скрываться от призыва.

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