В Одессе прогремела серия взрывов: россияне атакуют ракетами

В регионе объявлена воздушная тревога.
Сегодня, 13 декабря, в Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв.
Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв! Оставайтесь в укрытиях", — коротко написал он.
Впоследствии он сообщил об еще одном взрыве.
Напомним, Россия утром выпустила по Украине ракеты. В частности, зафиксированы пуски "Калибров". Кроме того, враг поднял в воздух истребитель МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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