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В Одессе прогремела серия взрывов: россияне атакуют ракетами

В Одессе прогремела серия взрывов: россияне атакуют ракетами

В Одессе громко / Фото: pixabay.com

В регионе объявлена воздушная тревога.

Сегодня, 13 декабря, в Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв! Оставайтесь в укрытиях", — коротко написал он.

Впоследствии он сообщил об еще одном взрыве.

Напомним, Россия утром выпустила по Украине ракеты. В частности, зафиксированы пуски "Калибров". Кроме того, враг поднял в воздух истребитель МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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