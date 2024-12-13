В Одессе прогремела серия взрывов: россияне атакуют ракетами

Сегодня, 13 декабря, в Одессе во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов.

"В городе слышен взрыв! Оставайтесь в укрытиях", — коротко написал он.

Впоследствии он сообщил об еще одном взрыве.

Напомним, Россия утром выпустила по Украине ракеты. В частности, зафиксированы пуски "Калибров". Кроме того, враг поднял в воздух истребитель МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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