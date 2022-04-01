В Одессе провели сатирическую "Юморину-Джавелину" и запустили фонтаны, чтобы подбодрить людей

Одесситы утверждают: ныне сатира – это их оружие против врага.

Даже нападение рашистов не смогло отменить Юморину в Одессе. Одесситы утверждают: ныне сатира – это их оружие против врага. И напоминают, что именно на Одесщине впервые прозвучала крылатая фраза, о том, куда двигаться на русском корабле. Какие новые крылатые фразы возникли в Одессе и как изменила война традиции юмора.

Об этом говорится в ТСН.

Одесса сегодня похожа не на столицу юмора, а на неприступную крепость. Те локации города, где традиционно проходила Юморина, сегодня в противотанковых ежах и баррикадах. Поэтому открытой площадкой для одесского юмора стала одна из площадей.

Это место, откуда женщины с детьми эвакуировались и куда сейчас постоянно прибывают наши защитники. Именно их решили подбодрить юмористическим флешмобом и живой музыкой. А приправили все это – сатирой. И вот посмотрите, как сменила война одесский юмор:

«Ой из Джавелина, танк подбила я

Русскому солдату, очень больно, ой

По частям в Саратов, едет вон домой», — поют местные жители.

Юморина, говорят одесситы, название сейчас не совсем уместно. Поэтому ее сейчас переименовали: «Юморина-Джавелина», и все участники переоделись в такой себе камуфляж. Несмотря на войну, отменять Юморину не стали – такого подарка Одесса рашистам не сделает, говорят горожане. Ведь именно легендарный юмор сейчас помогает одесситам держаться, а главное психологически уничтожать врага. Сегодняшний флешмоб они назвали – «Чемодан, вокзал, Россия», намекая русским солдатам, что их здесь не ждут.

«Да мы считаем, что Украина – это сила, Украина превыше всего и все будет и будет только Украина», — говорит певица Галина Дегуляр.

Зрителями необычного первоапрельского концерта стали сотни одесситов и гостей города. Люди, шедшие по делам, останавливались, чтобы зарядиться позитивом.

Ну, и еще одно доказательство того, что в Одессе настроены только на позитив. В городе сегодня заработали фонтаны. Их каждый год включают именно в первый день апреля, так поступили и сейчас. Заработали не все, только пять фонтанов, но все равно для горожан это признак того, что Одесса держится и остается даже в трудные времена.

Еще в эти минуты в Одессе начался музыкальный онлайн-марафон и открылась арт-выставка военной сатиры. Все собранные средства будут направлены нашим защитникам.

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