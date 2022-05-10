В Одессе прозвучало сразу семь взрывов: спасатели работают в местах попаданий

Уже несколько часов россияне обстреливают ракетами Одесскую область, первые прилеты были в курортном Затоке несколько часов назад. Из самолета Ту-22 рашисты выпустили сразу три ракеты "Кинжал".
Впоследствии враг начал обстреливать саму Одессу, говорится в ТСН.
В половине одиннадцатого был первый массированный прилет, было слышно сразу несколько ударов и взрывов, затем была еще серия ударов — всего в городе зафиксировали около семи взрывов.
Впоследствии свидетели начали распространять информацию, что несколько ракет попали в один из торговых центров, начался сильный пожар и сейчас там на месте работают пожарные. Информации о погибших или раненых пока нет.
Разбирают и завалы в курортной Затоке. Там от попадания трех ракет разрушены сразу пять гостиниц. Ранения получили двое местных жителей. Их с травмами средней тяжести и контузией отправили в больницу. Погибших – и это просто чудо-нет. Из-под завалов спасатели также достали живую собаку.
Час назад сирена умолкла — воздушной тревоги уже нет, но военные предупреждают, что в Одессе сохраняется опасность ракетных обстрелов, поэтому призываю всех горожан при первых сигналах спускаться в укрытие.
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