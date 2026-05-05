В Одессе раздались взрывы: город атаковали вражеские БпЛА, виднеется дым

Взрывы в Одессе сейчас / © из соцсетей

Сегодня около 9:45 в Одессе раздался ряд взрывов. Об этом сообщают местные каналы. После взрывов над городом стал появляться столб дыма.

Взрывы в Одессе 5 мая

Воздушная тревога в Одессе началась в 9:27 утра.

На город летели три вражеских БпЛА. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Людям советуют оставаться в укрытиях. Официальной информации пока нет.

Россия изменила цели атак по Украине: под ударом теперь АЗС

Российская армия сменила приоритеты, сосредоточив удары на украинских гражданских АЗС и объектах топливной инфраструктуры, в частности, в Харькове.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объясняет это бессилием врага: из-за неспособности поразить защищенные военные базы россияне прибегают к террору гражданских объектов в прифронтовых зонах.

Такие атаки являются попыткой медийного и психологического ответа на успешные украинские удары по российским НПЗ. По словам эксперта, оккупанты выбирают незащищенные гражданские цели, чтобы продемонстрировать хоть какой-то результат.

