В Одессе раздались взрывы: город атаковали вражеские БпЛА, виднеется дым
В Одессе раздалась серия взрывов после объявления воздушной тревоги. На город летели три вражеских дрона.
Сегодня около 9:45 в Одессе раздался ряд взрывов. Об этом сообщают местные каналы. После взрывов над городом стал появляться столб дыма.
Взрывы в Одессе 5 мая
Воздушная тревога в Одессе началась в 9:27 утра.
На город летели три вражеских БпЛА. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Людям советуют оставаться в укрытиях. Официальной информации пока нет.
Россия изменила цели атак по Украине: под ударом теперь АЗС
Российская армия сменила приоритеты, сосредоточив удары на украинских гражданских АЗС и объектах топливной инфраструктуры, в частности, в Харькове.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объясняет это бессилием врага: из-за неспособности поразить защищенные военные базы россияне прибегают к террору гражданских объектов в прифронтовых зонах.
Такие атаки являются попыткой медийного и психологического ответа на успешные украинские удары по российским НПЗ. По словам эксперта, оккупанты выбирают незащищенные гражданские цели, чтобы продемонстрировать хоть какой-то результат.